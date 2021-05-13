Еще три человека умерли от коронавируса в Башкирии

За последние сутки опасный вирус подхватил 91 человек, общее количество зараженных составило 36 588 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии еще трое умерли по причине заражения коронавирусом, число погибших достигло 481 человека. Последние данные опубликовала администрации главы республики сегодня 13 мая.

За последние сутки опасный вирус подхватил 91 человек, общее количество зараженных составило 36 588 человек.

Выздоровели 34 198 человек, 112 – за последние сутки. Два компонента вакцины получили 213 442 человека. Отметим, что сегодня, 13 мая, в Уфе на входе в парк Победы работает мобильный пункт вакцинации – с 10 утра до 18 часов.