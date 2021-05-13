Вандалы в Башкирии осквернили памятник военной техники

В данный момент материалы переданы в МВД, ведется поиск злоумышленников.

В Баймаке неизвестные совершили акт вандализма – накануне злоумышленники испортили памятник военной техники. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», хулиганы осквернили танк Т-64Б, который установили 8 мая 2021 года в парке Победы в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Объект привезли из воинской части Верхней Пышмы Свердловской области.

Вандалы сняли часть деталей и разбили фары. В данный момент материалы переданы в МВД, ведется поиск злоумышленников.

Сами местные жители крайне возмущены поступком горожан.