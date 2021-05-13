Радий Хабиров поблагодарил и поздравил всех мусульман с Ураза-байрам

-Я хочу поблагодарить всех мусульман, всех жителей нашей республики за добрые дела, поддержку нуждающимся, - написал Хабиров.

Сегодня, 13 мая, мусульмане отмечают Ураза-байрам – праздник разговения после поста священного месяца Рамадан. Радий Хабиров поздравил всех мусульман Башкирии и поблагодарил их за добрые дела и поддержку нуждающимся.

Он отметил, что сегодня в мечети соблюдаются все необходимые ограничения.

- У нас многонациональная и многоконфессиональная Республика, у нас живут добрые и светлые люди, и праздник Уразы, как и Курбан-байрам, Пасха, Рождество Христово – это праздники для всех жителей Башкортостана, независимо от национальности и вероисповедания, - написал Хабиров, приложив свою фотографию из мечети.

Глава отметил, что завещанную предками настоящую дружбу люди должны бережно передать потомкам.