В парке Победы в Уфе сегодня работает пункт вакцинации от коронавируса

Прививку не рекомендуется делать людям, испытывающим какие-либо недомогания. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 13 мая, в уфимском парке Победы работает пункт вакцинации от коронавируса. Мобильную бригаду врачей разместили возле входа в парк. Привиться сможет любой желающий, пункт будет работать с 10:00 до 18:00 часов.

С собой обязательно нужно взять паспорт и полис ОМС. Прививку не рекомендуется делать людям, испытывающим какие-либо недомогания.

На 12 мая 2021 года в Башкирии вакцинировались 207 496 человек.

Напомним, что ранее представители Минздрава Башкирии рассказали, что повышенная температура после прививки - нормальная реакция организма на вакцину.