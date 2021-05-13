Синоптики Башкирии предупредили об опасной погоде

В ближайшие дни в регионе сохранится аномальная жара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Башгидрометцентра предупредили жителей республики об опасной погоде. 13 мая местами в Башкирии ожидается аномально жаркая погода и чрезвычайная пожароопасность. Метеорологи отмечают, что температура поднимется выше нормы на 7 и более градусов.

В ближайшие дни в регионе сохранится аномальная жара. Сегодня и завтра столбики термометров покажут +30, +31 градус, а в субботу воздух прогреется и вовсе до +33 градусов.

Осадков не ожидается. Из-за повышения температуры будет происходить дальнейшее нарастание класса пожароопасности. Убедительная просьба не разжигать костры в лесу и на полях, не жечь мусор и траву.