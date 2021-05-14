Жители Башкирии в пандемию стали реже разводиться, и реже жениться

В коронавирусный год поженились 19 270 пар в Башкирии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пандемию жители Башкирии стали реже разводиться. Но и жениться тоже. Статистические данные привела замминистра семьи, труда и соцзащиты Анна Таболина.

В 2019 году в республике было зарегистрировано 25 060 браков и 15 399 разводов, а в 2020 — 19 270 браков и 14 572 развода.

Детей стало рождаться тоже меньше. В 2019 на свет появилось 41 180 малышей, а в 2020 – 40 329. Зато по данным за первый квартал 2021 года, рождаемость пока растет. Примечательно, что растет она за счет рождения третьих и четвертых детей в семьях.

Общая смертность в «коронавирусный» год выросла на 23%. В 2020 году в Башкирии скончались 59 844 человека, в 2019 — 49 195.