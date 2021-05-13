Под окнами многоэтажки в башкирском городе нашли окровавленный труп

Мужчина от сильного удара об асфальт погиб на месте.

В Октябрьском, в 25-ом микрорайоне, несколько дней назад произошел трагический случай. Под окнами многоэтажки поздно вечером 9 мая местные жители обнаружили окровавленное тело молодого мужчины. Как позже выяснится, им оказался местный житель Айнур (имя изменено – Ред.). Со слов знакомых и жителей дома, несчастный пытался через балкон попасть в окно, но сорвался и разбился. Для чего он это делал, остается загадкой.

По предварительным данным, он пролетел семь этажей. Мужчина от сильного удара об асфальт погиб на месте.