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Происшествия13 мая 2021 8:30

Под окнами многоэтажки в башкирском городе нашли окровавленный труп

Несчастный случай произошел с местным жителем
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Мужчина от сильного удара об асфальт погиб на месте.

Мужчина от сильного удара об асфальт погиб на месте.

В Октябрьском, в 25-ом микрорайоне, несколько дней назад произошел трагический случай. Под окнами многоэтажки поздно вечером 9 мая местные жители обнаружили окровавленное тело молодого мужчины. Как позже выяснится, им оказался местный житель Айнур (имя изменено – Ред.). Со слов знакомых и жителей дома, несчастный пытался через балкон попасть в окно, но сорвался и разбился. Для чего он это делал, остается загадкой.

По предварительным данным, он пролетел семь этажей. Мужчина от сильного удара об асфальт погиб на месте.

ЧП