«Гореть тебе в аду!»: уфимка пострадала после привычной процедуры красоты

Уфимка отметила, что написала об этом мастеру, однако та даже не ответила – сразу заблокировала клиентку.

Казалось бы, что страшного в процедуре наращивания ресниц. Так подумала и уфимка Полина, которая по итогу вместо пышных ресниц заработала зуд, воспаление и слезоточивость.

- Сейчас у меня уже три дня опухшие веки, зуд, и пошли воспалительные процессы, начала появляться корка, а ресницы выпадают вместе со своими, - пожаловалась девушка в одной из групп.

Уфимка отметила, что написала об этом мастеру, однако та даже не ответила – сразу заблокировала клиентку.

- Ведь я не успела даже ей написать, и она кинула меня в черны список. У меня были свои шикарные ресницы, я надеюсь, ты будешь гореть в аду, - написала Полина.

В комментариях ей посоветовали в следующий раз тщательней выбирать мастера.