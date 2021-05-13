При столкновении КамАЗа и легковушки в Башкирии пострадали три человека

Больше всего досталось водительнице ВАЗа

Серьезная авария с участием КамАЗа и легковушки произошла вчера 12 мая в Краснокамском районе Башкирии. Как сообщили в ГИБДД, автомобили столкнулись около трех часов дня между Николо-Березовкой и переправой «Боярка».

За рулем ВАЗ-21112 находилась 49-летняя местная жительница, КамАЗом управлял 49-летний житель Нефтекамска. В ДТП пострадала водитель ВАЗа, она получила переломы ног, а также два ее пассажира, 39-летний житель Республики Марий Эл и 19-летняя жительница Тольятти.

В данный момент начато разбирательство. Сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться в причинах и условиях возникновения аварии.

Всего за минувшие сутки произошло 10 ДТП, в которых пострадали 12 человек.