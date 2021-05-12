Директора фирмы обвинили в хищении 28 млн рублей у «Уфаводоканала»

В Уфе предъявлено обвинение в хищении более 28 млн рублей у МУП «Уфаводоканал» директору компании ООО «Тандем», проинформировали в пресс-службе управления Следственного комитета по Башкирии.

По информации ведомства, обвиняемый в 2017-2018 годах подделал договор с предприятием на вывоз и утилизацию илового осадка сточных вод, а затем подал в суд, потребовав водоканал выполнить условия контракта. После этого он вывез отходы и просто оставил их на территории трех районов Башкирии, а после представил акты о том, что якобы эти отходы утилизировал.

Фигуранта уголовного дела в настоящий момент поместили под домашний арест, предъявив ему обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ).