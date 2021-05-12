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Общество12 мая 2021 15:56

Пешком быстрее: Уфу в предпраздничный вечер сковали сильные пробки

Выехать из центра города очень сложно
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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В Уфе зафиксировали восьмибалльные пробки

В Уфе зафиксировали восьмибалльные пробки

Фото: Эльвина АПАРИНА

В предпраздничный вечер Уфу сковали восьмибалльные пробки.

По данным популярного сервиса Яндекс.Карты, на момент написания заметки в Уфе были зарегистрированы восьмибалльные пробки. Уже традиционно, почти без движения стоят выезды и центра и из Уфы. В багровый и желтый цвета на карте поисковика окрасились улицы Революционная, Цюрупы, Октябрьской революции, Заки Валиди и Бабушкина в районе проспекта Октября. Также затруднен проезд по улицам Шафиева и 50 лет СССР.

Если говорить про северную часть города, то здесь проехать проблематично по улицам Интернациональной, Вологодской, Сельской Богородской и Уфимскому шоссе.