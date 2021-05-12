В Башкирии готовят закон, призванный помочь восстановить права обманутых дольщиков

Парламент РБ рассмотрит законопроект, который призван помочь обманутым дольщикам

На пленарном заседании башкирского парламента депутаты планируют обсудить законопроект, который предусматривает снижение арендной платы за землю для застройщиков проблемных домов. Речь идет о земельных участках, которые либо находятся в государственной собственности, либо право собственности на которые не разграничено.

Законопроект призван повысить целесообразность вхождения в подобные проекты компаний-застройщиков. По словам Председателя Государственного Собрания Константин Толкачев, на территории республики расположено 126 многоквартирных домов, которые включены в единый реестр проблемных объектов, и уже более семи тысяч граждан приобрели в них жилье.

– По большинству таких домов вопрос решается с привлечением средств Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства и соответствующего взноса республики в имущество Фонда. Строительство 38 долгостроев планируется завершить силами действующих застройщиков или привлеченных инвесторов, но на сегодня работы по ним ведутся неудовлетворительными темпами. Строительство шести объектов приостановлено из-за финансовых сложностей, – заявил Константин Толкачев.

Снижение арендной платы в перспективе должно экономически помочь застройщикам в таких сложных проектах и увеличить темп работы над ними.