В центре Уфы 13 мая частично перекроют улицу

Проезд по Тукаева будет закрыт с 6:00 до 18:00

Завтра, 13 мая, в Уфе частично ограничат движение транспорта по улице Тукаева. С 6:00 до 18:00 будет перекрыт проезд на отрезке от Цюрупы до Зайнуллы Расулева – вблизи Первой уфимской соборной мечети. Это связано с празднованием священного мусульманского праздника Уразы-байрама, сообщили в городской администрации.

В мэрии просят прощения у горожан за возможные неудобства и призывают отнестись к ситуации с пониманием.

Ранее «КП-Уфа» писала, в каких именно мечетях башкирской столицы пройдут торжественные богослужения по случаю Ураза-байрам.