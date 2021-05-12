В Уфе пьяный водитель без прав сбил двух подростков на мопеде

фото: "Дорожный патруль"

Вечером 11 мая на уфимской улице произошло встречное столкновение «четырнадцатой» и мопеда. Как сообщает «Дорожный патруль», в результате аварии пострадали 13-летний водитель и 14-летний пассажир двухколесного транспорта. Оба получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Явившись на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили, что у водителя автомобиля уровень алкоголя в крови многократно превышает норму. Также у 43-летнего мужчины не нашли документов, позволяющих ему водить транспорт.

Сейчас сотрудниками правоохранительных органов ведется доследственная проверка, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.