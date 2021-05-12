МЧС предупредило об аномальной жаре в Башкирии

Аномальная жара в Башкирии продержится как минимум до конца текущей недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местами по Башкирии с 13 по 17 мая ожидается аномальная жара. Об этом предупредили в региональном МЧС. Там отметили, что среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на семь градусов. В аварийной службе граждан призвали «быть осторожными».

– Необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: не сжигайте мусор не разжигайте костры на приусадебных участках, будьте осторожны при эксплуатации электроприборов, храните источники огня в недоступных для детей местах. Кроме того, в целях собственной безопасности, будьте осторожны на воде! – передали в МЧС.

По данным Башгидромета, 13 и 14 мая в республике не ожидается дождей. Ветер будет южным, юго-восточным – его скорость будет колебаться от слабой до умеренной. Ночью температура воздуха составит 8-13° (в горных районах до +3°), днем столбики термометров покажут 25-30°.