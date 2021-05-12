Башкирия потратит на питание участников WorldSkills Russia в Уфе до 62,8 млн рублей

Участников чемпионата обеспечат трехразовым питанием

На питание участников, экспертов и волонтеров национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», который пройдет в Уфе этим летом, власти Башкирии готовы выделить до 62,8 млн рублей. Соответствующий тендер, заказчиком которого выступает региональное Минторговли, появился на портале госзакупок.

Исполнитель контракта – его отберут в начале июня – возьмет на себя обязанности по готовке и доставке общественного питания и последующего обслуживания им порядка трех тысяч человек – участников WorldSkills Russia. Подрядчик должен будет оказывать эти услуги в период с 17 по 27 июля. Доставку еды необходимо обеспечить в места проведения чемпионата и проживания его участников – всего заявлено 14 адресов.

В техническом задании указаны вариации меню для трехразового питания. Так, например, 17 и 22 июля участники WorldSkills Russia смогут получить:

– на завтрак: молочную кашу, омлет, сыр, сосиски, свежие огурцы и помидоры, уч-почмак, яблоко, йогурт, хлеб, компот, чай и кофе;

– на обед: салаты, борщ, суплапшу, филе куриного бедра, плов, овощное крудите, пирожок с яблоком, морковное печенье, банан, апельсины, хлеб, джем, чай, кофе, воду и морс;

– на ужин: салаты, говяжий гуляш, куриное филе под сыром с рисом и овощами, фруктовое ассорти, яблоко, пирожок с конфитюром, маффин, хлеб, чай, кофе, вода, морс, сахар.

Напомним, финал WorldSkills Russia пройдет в Уфе с 21 по 25 июля. Его участниками станут студенты в возрасте от 16 до 25 лет. В соревновании заявлено 105 дисциплин. Они разделены на семь направлений: строительство, информационные технологии, дизайн и творчество, производство и инженерия, услуги, транспорт и логистика, образование. Ранее стало известно, что на покупку оборудования для масштабного конкурса Башкирия потратит до 83 млн рублей.