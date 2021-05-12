Житель Башкирии угнал авто у приятеля и попал в аварию

Против незадачливого автоугонщика возбудили два дела

В башкирском селе Красноусольском местный житель угнал машину своего приятеля и попал в аварию. Об этом сообщило республиканское МВД.

Незадолго до происшествия владелец иномарки и его товарищ устроили застолье. Однако веселая попойка закончилась неожиданным образом.

Хозяин машины отправился спать, а его собутыльник решил продолжить гуляние. Сев за руль автомобиля друга, 39-летний мужчина направился за новой порцией алкоголя в ближайший магазин.

Будучи изрядно пьяным, злоумышленник не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем. На место происшествия явились сотрудники ДПС, которые обнаружили, что мужчина повинен не только в аварии, но еще и в угоне чужого транспорта.

Задержанный признал вину. Сейчас против него заведено два дела: одно – уголовное за угон, другое – административное за вождение в нетрезвом виде.