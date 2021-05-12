Статистика по COVID-19 в Башкирии на 12 мая: 90 заразились, 106 выздоровели, четверо скончались

Врачи обнаружили коронавирус еще у 90 жителей Башкирии за прошедшие сутки

В Башкирии с начала пандемии было зарегистрировано 36 497 случаев коронавируса. За прошедшие сутки инфекцию выявили у 90 жителей республики. Статистику на 12 мая обновил региональный оперштаб.

За последние 24 часа после лечения от COVID-19 выздоровели еще 106 человек. Всего выписались 34 086 пациентов.

Число жертв инфекции продолжает увеличиваться. Суточный прирост умерших составил четыре человека. Всего скончались 478 жителей республики.

Полностью вакцинировались от коронавируса в Башкирии почти 207,5 тысячи граждан.