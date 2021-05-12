В Башкирии подъем уровня рек этой весной превысил шесть метров

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Сегодня утром, 12 мая, в столичной администрации выступил заместитель начальника городского Управления гражданской защиты Александр Григорьев. Согласно его докладу, из-за крупного подъема воды в зоне подтопления оказались один жилой дом в Кировском районе, 76 придомовых территорий в Кировском и Ленинском районах и 461 участок в садовых товариществах в Демском районе башкирской столицы.

Населению районов старались обеспечить максимальную оперативную помощь и поддержку. Для жителей организовали подвоз воды, а также перевозки вездеходами и теплоходами. В некоторых районах для предотвращения затопления отсыпали несколько десятков метров береговой линии.

После спада воды в реках городские службы организовали восстановление дорог и очистку прибрежных территорий от грязи и мусора.