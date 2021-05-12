В Башкирии ребенку-инвалиду полгода не выписывали жизненно необходимые лекарства

Шестилетний ребенок нуждается в жизненно необходимых лекарствах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ребенку из Нефтекамска не выписывали необходимых медикаментов на протяжении полугода. Врачи утверждали, что их попросту нет в аптеках. За помощью мать малыша обратилась в городскую прокуратуру.

Сотрудники нефтекамской прокуратуры организовали проверку и признали нарушение прав ребенка на бесплатное лечение. Ими было выдвинуто требование обеспечить малыша необходимыми препаратами.

Требования прокуратуры были удовлетворены. Теперь малыш-инвалид проходит лечение нужными медикаментами, а должностное лицо лечебного учреждения привлекли к ответственности, пояснили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.