Мэр Уфы поручил усилить меры безопасности в школах после массового убийства в казанской гимназии

В школе были убиты девять человек, семеро из которых - дети Фото: Евгения БУБЛИК

Мэр Уфы Сергей Греков поручил усилить «все меры безопасности» в городских школах из-за массового убийства в казанской гимназии. Соответствующее задание профильным управлением он дал во время оперативного совещания в администрации башкирской столицы 12 мая.

– Необходимо проинспектировать все уфимские школы. Знаю, вы вчера начали это делать – сегодня необходимо продолжить. Необходимо особое внимание уделить безопасности – тревожной кнопке, пропускному режиму, рамкам. Проверить особо ЧОПы, которые работают [в школах]. Центр общественной безопасности, выделите людей, чтобы усилить пропускной режим, – обратился Греков к коллегам.

Напомним, вчера, 11 мая, в гимназию №175 в Казани с самодельной бомбой и ружьем ворвался 19-летний Ильназ Галявиев. Он застрелил девять человек, семь из которых – дети. Нападавшего задержала полиция. Против него возбудили уголовное дело о массовом убийстве.