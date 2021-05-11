«По парку в трусах!»: жители Башкирии возмущены поведением мальчиков на фонтанах

В жаркую погоду мальчик решил освежиться и искупаться.

Жители Стерлитамака возмущены поведением несовершеннолетних на городских фонтанах. Возмущенный пользователь соцсети даже сделал снимок с места отдыха – на нем видно, как подросток бегает по фонтану в трусах. В жаркую погоду мальчик решил освежиться и искупаться.

- Родители, куда же вы смотрите? Научитесь смотреть за своими детьми. Родили, так научите культурно вести себя в общественных местах. Разгуливают по парку в трусах. Невоспитанность, - написала возмущенная горожанка.

Комментаторы поста разделились на два лагеря. Одни поддержали автора записи, согласившись, что это некрасиво. А другие отметили, что, мол, не пьют, не курят, никому не вредят, пусть купаются.