Анвар Нургалиев перенес свой концерт в Башкирии из-за трагических событий в Казани

Подписчики поблагодарили Анвара и отметили, что он все сделал правильно.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура из-за трагических событий 11 мая. Многие артисты поддержали республику, делились мыслями в соцсетях и соболезновали близким погибших. Анвар Нургалиев и вовсе отменил концерт, который должен был пройти завтра, 12 мая, в селе Бураево.

- В связи с трагическими событиями, произошедшими в Республике Татарстан, концерт 12 мая переносится на 27 мая. Выражаем искренние соболезнования и разделяем горечь утраты, - объявил артист в своем Инстаграм.

Подписчики поблагодарили Анвара и отметили, что он все сделал правильно.

Напомним, что сегодня 11 мая в Казани разыгралась страшная трагедия.