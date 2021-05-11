В Уфе на три дня закроют парковку перед Конгресс-холлом «Торатау»

На парковку нельзя будет заехать с 6:00 12 мая до 21:00 14 мая.

Завтра, 12 мая, в Уфе временно закроют парковку перед Конгресс-холлом «Торатау», сообщили в мэрии. Ограничения связаны с проведением мероприятия «50 дней до IV Всемирной фольклориады CIOFF».

На парковку нельзя будет заехать с 6:00 12 мая до 21:00 14 мая.

- Парковка закрывается в целях безопасности участников дорожного движения, - отметили в пресс-службе.

Администрация города принесла свои извинения за доставленные неудобства и просит жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к вводимым ограничениям.