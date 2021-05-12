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Происшествия12 мая 2021 7:16

Житель Башкирии убил своего соседа во время майских праздников

Злоумышленник пытался скрыть преступление, однако сыщики все равно нашли его
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Свою вину он не признал

Свою вину он не признал

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летний житель Дюртюлей убил своего 54-летнего соседа во время майских праздников. Совершив преступление, он пытался смыть следы, но сыщики все же на него вышли. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Как сообщили в следственном комитете, в ночь на 3 мая подозреваемый и убитый распивали спиртное дома у последнего. Между ними произошла ссора, тогда гость схватил нож и ударил товарища сначала в ногу, а потом в грудь, попав в сердце. Несчастный скончался на месте, а преступник замыл следы крови, закрыл дверь на ключ и покинул место преступления. Тело потерпевшего на следующий день обнаружила его сестра, которая приехала его проведать.

Следователи опросили знакомых, соседей, близких, изучили телефонные звонки и камеры видеонаблюдения. В итоге двое знакомых погибшего рассказали, что за день до убийства видели его с 42-летним соседом.

- В ходе проведенного обыска по месту жительства подозреваемого изъята его одежда, на которой обнаружены следы крови потерпевшего, - отметили в ведомстве.

Сейчас он задержан, с ним уже проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. Однако вину в совершенном преступлении он не признал.

Криминал