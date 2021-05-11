Стала известна причина появления смога в некоторых районах Башкирии

Смог (по-другому дымка) дошел до Башкирии с соседнего региона, где сейчас горит более 150 га леса.

Накануне жители нескольких районов – Белорецкого, Учалинского и Абзелиловского – заметили смог. В МЧС по РБ объяснили причину его появления. Все дело в лесных пожарах, которые разбушевались в соседней Челябинской области.

Известно, что Белорецкое лесничество инициировало авиационную разведку. Возгораний обнаружено не было. Смог (по-другому дымка) дошел до Башкирии с соседнего региона, где сейчас горит более 150 га леса.

Отметим, что в Башкирии с середины апреля действует противопожарный режим. Запрещено разводить костры возле леса, жечь мусор и траву, чтобы не допустить крупных пожаров.