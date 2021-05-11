Башкирия вышла на плато по COVID-19 – региональный Минздрав

В Башкирии зарегистрировано более 36 тысяч случаев коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Башкирия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом на профильном брифинге 11 мая сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– На территории Башкирии имеется относительная стабилизация эпидемиологического процесса по коронавирусу. Мы вышли на плату по уровню заболеваемости и выявлению новых случаев коронавируса. У нас не растет количество внебольничной пневмонии, – отметил чиновник.

Несмотря на стабилизацию ситуации с COVID-19, Забелин попросил жителей «быть на страже, соблюдать меры предосторожности при посещении общественных мест и пользоваться средствами индивидуальной защиты».

По состоянию на 11 мая в Башкирии зарегистрировано 36,4 тысячи случаев коронавируса, выздоровели 33,9 тысячи человек, скончались от инфекции 467 жителей. Прямо сейчас в республике числятся 1 794 носителей ковида, 157 из них лежат в больницах – 13 пациентов находятся в тяжелом состоянии, двое подключены к аппаратам ИВЛ.