Уфимцы несут цветы к представительству Татарстана в память о жертвах стрельбы в казанской школе

фото: "Подслушано в Башкирии"

Уфимцы начали нести цветы к зданию представительства Татарстана в Башкирии в память о жертвах стрельбы в казанской школе. Фотографию первого букета гвоздик под табличкой постпредства опубликовал телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».

Напомним, сегодня утром, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание казанской гимназии №175, в которой ранее учился, и устроил там стрельбу из винтовки по людям. В результате вооруженного нападения, по официальным данным татарстанских властей, погибли девять человек (семь детей и двое сотрудников школы), 21 раненый был доставлен в больницу, среди них 18 детей (шестеро несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии). Сам стрелок выжил. Сейчас он находится под стражей. Против него возбудили уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования родственникам погибших и предложил всем пострадавшим пройти программу реабилитации в республиканских санаториях.