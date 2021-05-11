В Уфе нашелся потерявшийся 11-летний мальчик

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В Уфе прекратили поиски школьника, пропавшего 10 мая.

Местонахождение подростка стало неизвестно накануне вечером, а связаться с ним не было возможности, так как он оставил телефон дома. Обеспокоенные родители обратились с заявлением о пропаже ребенка к полицейским, спасателям и волонтерам.

В последний раз ребенка видели возле ближайшего водоёма – оттуда и начали поиск. Там обнаружили только кеды мальчика, однако самого парнишки нигде не было видно. К счастью, пропавший обнаружился неподалёку, в ржавой железной емкости.

Сотрудники поисково-спасательного отряда столичного Управления гражданской защиты с помощью специальных приспособлений спасли мальчика из железной ловушки, после чего волонтёры передали его врачам скорой помощи.

В пресс-службе уфимского Управления гражданской защиты рассказали, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего .