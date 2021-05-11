Житель Башкирии в последний день майских каникул избил любовницу и поджег ее дом

Поджигатель находится под стражей

В Абзелиловском районе Башкирии 27-летний мужчина избил свою возлюбленную шлангом и поджег дом ее семьи. Все случилось в последний день майских каникул. Подозреваемый уже задержан и находится под стражей. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям – о причинении телесных повреждений и покушении на умышленное уничтожение чужого имущества.

Как рассказали в МВД республики, «цепь драматических событий началась с шашлыков и алкоголя». В злополучный день 10 мая злоумышленник, недавно отсидевший срок в тюрьме за кражу, проводил время вместе со своей 31-летней подругой – матерью троих детей – и ее семьей на берегу реки. Устроив пикник недалеко от дома в селе Альмухаметово, они жарили мясо и распивали спиртное. Среди гостей вечеринки была мать избранницы подозреваемого и ее племянник с девушкой.

– После посиделок у реки вся компания отправилась обратно во двор, где у новоиспечённого ухажера случился конфликт с сожительницей, и он стал избивать ее шлангом прямо на глазах матери. 52-летняя женщина попыталась защитить дочь и выгнать зятя. Но мужчина не собирался уходить, а от слов тёщи рассвирепел еще сильнее. Схватив канистру с бензином он забежал в дом, принялся обливать диван и кресло, – сообщили в полиции.

Подозреваемый облил мебель в доме бензином и поджег

Освирепевшего мужчину попробовал остановить родственник избитых женщин, но помешать подозреваемому он не смог – тот размахивал ножом и даже нанес ему несколько ранений. Облив дом бензином, злоумышленник бросил спичку – и мебель в доме загорелась. Общими усилиями потерпевшие смогли потушить огонь и избежать полного уничтожения имущества. На место происшествия были вызваны полицейские, которые задержали дебошира и отправили его в следственный изолятор. В МВД добавили, что «за него сильно переживает его избитая сожительница, которая хочет в ближайшее время навестить горе-поджигателя».