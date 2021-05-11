В Башкирии снижается количество безработных Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На прошедшем заседании Президиума регионального правительства с оптимистичными данными выступил заместитель премьер-министра Башкирии Максим Забелин. Согласно его отчёту, количество безработных за минувший квартал снизилось на 15,5 тыс. человек.

Забелин подчеркнул, что подобного результата удалось достигнуть благодаря разработке ряда федеральных мер и инициатив. Среди них, к примеру, возмещение работодателям расходов на зарплату при организации общественных работ гражданам, находящимся в поисках нового рабочего места, а также временное трудоустройство работников, которым грозит увольнение.

Премьер-министр региона Андрей Назаров отметил, что, несмотря положительную динамику, вопрос безработицы в республики остаётся актуальным, и пообещал пристально следить за ситуацией.