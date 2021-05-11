В Башкирии на строительство, ремонт и содержание дорог в 2021 году потратят до 26,6 млрд рублей

На территории региона планируется построить и реконструировать 28,2 километра автодорог

В 2021 году Башкирия потратит на строительство, ремонт и содержание дорог до 26,6 млрд рублей, 7,3 млрд из них – это деньги из федерального бюджета. Об этом на оперативном совещании в республиканском правительстве сообщил исполняющий обязанности министра транспорта региона Виктор Жульков.

Всего на территории региона планируется построить и реконструировать 28,2 километра автодорог, отремонтировать 34 моста общей протяженностью 2,9 километра и 215 подъездных путей к местам массовой жилой застройки.

Среди крупных дорожных проектов этого года Жульков выделил:

– завершение реконструкции трассы Иглино–Кальтовка (7,5 км);

– капитальный ремонт участка дороги Старосубхангулово–Мраково (5 км) и асфальтирование подъезда к пещере Шульган-Таш;

– ремонт участков дорог Благовещенск–Павловка (13,6 км), Серменево–Амангильдино–Баймак (12,4 км) и Уфа–Бирск–Янаул (11,6 км).

На региональных трассах Башкирии в 2021 году обустроят 56 километров пешеходных дорожек, осветят 83 километра дорог, установят 20 тысяч дорожных знаков и 235 светофоров.