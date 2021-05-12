Как в Башкирии будут работать поликлиники и больницы в день Ураза-байрам 13 мая

13 мая больницы и поликлиники в Башкирии будут работать по графику субботы

В Минздраве Башкирии рассказали, как в республике будут работать поликлиники и больницы в праздничный выходной день Ураза-байрам (13 мая). Разъяснения по этому вопросу во время профильного брифинга 11 мая дал глава ведомства Максим Забелин.

– 13 мая все медицинские учреждения Башкирии будут работать по графику субботы. Наши прививочные и пункты вакцинации будут работать в прежнем режиме, как и работали в обычные дни. Если кому-то назначено получение второго компонента на 13-е число, никаких ограничений не будет, – пояснил Забелин.

По состоянию на 11 мая полностью вакцинировались от коронавируса в Башкирии 164 тысячи жителей.