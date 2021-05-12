Синоптики рассказали, надолго ли в Башкирии задержится аномальная жара

Самое время отправляться в парк или на пикник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впереди жителей Башкирии ожидает короткая рабочая неделя, и погода решила преподнести дополнительный сюрприз. Всю неделю в республике будет стоять почти летняя жара: ночью столбики термометров не опустятся ниже +15 градусов, днем средняя температура воздуха составит +28; +30 градусов, а в выходные и вовсе наступит летняя жара до +31. При этом все эти дни ожидается ясная солнечная погода без осадков и без малейшего намека на облачность.

Прекрасное время, чтобы запланировать выезд на природу или отправиться на дачу! Вот только открывать купальный сезон еще рановато, лучше дождаться пока в республике официально откроют пляжи. Аккуратнее следует и разводить костры, ведь в жару есть риск возникновения лесных пожаров.

По прогнозам синоптиков такая погода продержится в Башкирии еще две ближайшие недели, после чего в республику придут переменная облачность и дожди, а средняя температура воздуха опустится до +20; +23 градусов.