Сбежавшую 16-летнюю девочку из Башкирии поймали в неожиданном месте с возлюбленным

Студентка из Башкирии попыталась сбежать в Бурятию с новым другом

В Челябинской области поймали школьницу из Башкирии, которая хотела уехать с другом по переписке в Бурятию.

Неожиданная развязка романтической истории произошла на долгих майских праздниках. В соседнем с Башкирией регионе сняли с поезда 16-летнюю девушку и ее молодого человека. Оказалось, что влюбленные хотели уехать жить в Бурятию.

Коллеги из «КП-Челябинск» сообщают, что студентка пропала из общежития в Бирске. Незадолго до исчезновения она в соцсетях познакомилась с парнем, который пообещал забрать ее жить в город Гусиноозерск в Бурятии. Вскоре кавалер приехал в Башкирию, и парочка совершила задуманное.

Впрочем, далеко от Башкирии молодые люди уехать так и не смогли. Сотрудники транспортной полиции сняли беглянку с поезда и передали родителям.