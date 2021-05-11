Хабиров объявил о кадровых перестановках

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Глава Башкирии Радий Хабиров на утреннем правительственном совещании представил нового главу Аскинского района – Дениса Юсупова и рассказал о кадровых перестановках.

– Мы его все знаем хорошо: опытный, хороший человек, работал в администрации главы Башкирии. Надеюсь, будет хорошим руководителем. Поэтому пожелаем ему успехов, – заявил Хабиров.

Напомним, что предыдущим главой Аскинского района был Ришат Дихин. Пробыв на посту на два года, в возрасте всего 33 лет он умер из-за коронавирусной инфекции.

Смена руководителя также коснулась и города Межгорье. От должности главы администрации по собственному желанию был освобожден Илья Терехов. Руководящий пост теперь временно будет занимать его заместитель – Вячеслав Калугин.