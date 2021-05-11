Хабиров выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии

фото: "КП-Казань"

Глава Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии.

– Скорбим вместе с братским Татарстаном. Ужасная трагедия... Готовы оказать любую необходимую помощь, – написал руководитель региона.

Всем пострадавшим Хабиров предложил пройти программу реабилитации и семейных отдых в санаториях Башкирии бесплатно.

Напомним, в Казани утром 11 мая было организовано нападение на гимназию №175. В учебном заведении устроили стрельбу. В результате происшествия погибли 11 человек, пострадали – 32, шестеро детей находятся в реанимации. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.