Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 мая 2021 12:39

В Башкирии от укусов клещей пострадали более 800 человек

17% паразитов были инфицированы боррелиозом
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в Башкирии пока не регистрировалась

Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в Башкирии пока не регистрировалась

В Башкирии по состоянию на 10 мая от укусов клещей пострадали 833 человека – все они обратились за помощью в медицинские организации. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 11 мая сообщила глава Роспотребнадзора республики Анна Казак.

– Исследования […] показали инфицированность клещевым вирусным энцефалитом 0,8% клещей, боррелиозом – 17,8%. Показатель боррелиоза у нас с каждым годом растет. Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом не регистрировалась, – отметила руководитель надзорного ведомства.

Напомним, на том же оперативном совещании министр здравоохранения республики Максим Забелин представил оперативную сводку по заболеваемости коронавирусом.