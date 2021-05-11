В Башкирии от укусов клещей пострадали более 800 человек

Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в Башкирии пока не регистрировалась

В Башкирии по состоянию на 10 мая от укусов клещей пострадали 833 человека – все они обратились за помощью в медицинские организации. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 11 мая сообщила глава Роспотребнадзора республики Анна Казак.

– Исследования […] показали инфицированность клещевым вирусным энцефалитом 0,8% клещей, боррелиозом – 17,8%. Показатель боррелиоза у нас с каждым годом растет. Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом не регистрировалась, – отметила руководитель надзорного ведомства.

Напомним, на том же оперативном совещании министр здравоохранения республики Максим Забелин представил оперативную сводку по заболеваемости коронавирусом.