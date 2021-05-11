По делу гонщика из Башкирии, сбившего на дорогой иномарке подростка, начали следствие

Следком Башкирии проверит аварию с несовершеннолетним в Салавате

Следственный комитет выясняет подробности жуткой аварии в Салавате, в которой тяжело пострадал несовершеннолетний

Напомним, накануне ночью в Салавате прямо на пешеходном переходе был сбит подросток. 17-летний юноша получил увечья различной степени тяжести. Салаватская скорая помощь экстренно доставила парня в больницу, однако, несмотря на действия врачей, он впал в кому. Подозреваемым в наезде на несовершеннолетнего оказался 19-летний сын депутата, который и раньше подвергался штрафам за превышение скорости.

В отношении гонщика было возбуждено уголовное дело по статье причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В данный момент по делу начато следствие. Региональный следственный комитет устанавливает все причины случившегося, планирует проведение судебных экспертиз, а также допросы подозреваемого, очевидцев и свидетелей.