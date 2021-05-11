Хабиров поручил усилить меры безопасности в школах Башкирии после стрельбы в Казани

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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил срочно усилить меры безопасности во всех школах республики из-за трагедии в Казани, где в гимназии №175 произошла стрельба и взрыв. В результате происшествия, по предварительным данным, 11 человек погибли и 32 пострадали. Некоторые дети, чтобы спастись, выпрыгивали из окон учебного заведения. Личности жертв пока не разглашаются.

Стрелок был один, его задержали, им оказался 19-летний Ильназ Г. О том, что происходит на месте инцидента прямо сейчас, можно узнать из прямой трансляции kp.ru.

Радий Хабиров выразил слова соболезнования в адрес родных и близких погибших и предложил всем пострадавшим пройти программу реабилитации и семейный отдых в санаториях Башкирии бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы РБ.