«Подозрение, что вы там взлетно-посадочную полосу делаете»: Хабиров – о ремонте улиц Комсомольской и 8 Марта

фото: мэрия Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался по поводу затянувшегося ремонта двух улиц в Уфе – Комсомольской и 8 Марта. Он прокомментировал доклад мэра города Сергея Грекова на оперативном совещании в местном правительстве 11 мая.

– У меня такое подозрение, что вы там взлетно-посадочную полосу делаете – по объему бетона и по ширине. Дай бог, чтобы открыли, а то перегруз идет, – отметил руководитель региона.

Напомним, находящиеся на реконструкции улицы 8 Марта и Комсомольской начнут частично открывать уже в июне. Власти города утвердили сроки завершения ремонта:

– участок 8 Марта от Айской до Мингажева и участок Комсомольской от Хадии Давлетшиной до Галле откроют ко Дню города (12 июня);

– участок 8 Марта от Айской до Владивостокской, от Владивостокской до Хадии Давлетшиной и участок Комсомольской от Галле до Лесотехникума откроют к 1 сентября.