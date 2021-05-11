Жители одного из ЖК в Уфе остались без воды и света

Жильцы "Цветов Башкирии" остались без воды

Жилой комплекс «Цветы Башкирии» в Уфе сегодня утром, 11 мая, остался без электричества. Об этом «КП-Уфа» сообщили жильцы района.

– Управляющая компания не берет трубку. Есть застрявшие в лифтах. ТВК (наша ресурсоснабжающая организация) пишет в домовом чате: «Внимание жителям! В связи с аварией на линии электропередачи временно будет отсутствовать водоснабжение». Ничего про сроки не говорят, – передали уфимцы.

Жильцы «Цветов Башкирии» лишились еще и воды, поскольку ее подача зависит от насосов, которые в свою очередь питаются от электричества.