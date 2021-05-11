Для Башкирского оперного театра приобрели уникальный рояль за 14 млн рублей

Фото: газета «Вечерняя Уфа»

Недавно специально для Башкирского театра оперы и балета приобрели уникальный рояль производства американской компании Steinway&Sons. Инструмент премиум класса купили в Германии, его стоимость оценивается в 14 млн рублей. Деньги на покупку рояля были выделены в качестве благотворительной акции.

Уникальный инструмент привезли из Гамбурга – выбирать его летал сам главный дирижер театра Артем Макаров. 4 мая состоялась презентация рояля на сцене Башкирского театра оперы и балета, пишет газета «Вечерняя Уфа».

- Замечательный инструмент. И я очень рад за сам театр и от души поздравляю всех с этим приобретением! Иметь такой инструмент – это гордость для всей республики. Спасибо руководству региона и «БСК» за поддержку нашего театра! – поделился впечатлениями от инструмента в день презентации худрук театра Аскар Абдразаков.