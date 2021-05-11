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Общество11 мая 2021 7:56

Хабиров рассказал о долгах, которые у него есть перед жителями Башкирии

Он пообещал «отдать» обещанное
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Хабиров пообещал вернуть долги селянам

Хабиров пообещал вернуть долги селянам

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в местном правительстве рассказал о долгах, которые накопились у него и власти перед жителями республики. «Долгами» руководитель региона назвал обещанную ранее помощь в закупке техники для аграрного сектора в селах.

– Экономика уже существенно выправляется. На следующий год надо посмотреть – у нас там есть долги перед селянами. Я это публично говорю. Каждый раз встречаюсь с ними, они мне с хитрецой говорят: «Когда отдадите долги?» Я говорю: «Дайте нам немножко на ноги встать». Я вновь подтверждаю, что те долги, которые у нас есть, мы отдадим. Нам нельзя хороший темп останавливать, – отметил Хабиров.

Напомним, на днях глава республики в своих соцсетях заявлял, что за 4 месяца 2021 года сельхозорганизации Башкирии закупили 1219 единиц техники за 3,8 млрд рублей (+1,6 млрд к тому же периоду 2020 года).