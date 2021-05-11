В Башкирии родителям разрешат посещать выпускные в детсадах и начальных классах школ

Родителям разрешат посещать выпускные своих детей в дошкольных учреждениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии родителям разрешат посещать выпускные мероприятия своих детей в детсадах и начальных классах школ. Ранее они не могли этого сделать из-за коронавирусных ограничений. Предложение внести послабление одобрил глава республики Радий Хабиров во время оперативного совещания в местном правительстве 11 мая. В ближайшее время данное решение будет оформлено в антиковидном указе.

Условием посещения выпускных станет наличие у взрослого прививки от COVID-19 (как минимум, первого компонента вакцины) или высокого титра антител. На этом требовании настоял министр здравоохранения региона Максим Забелин.