Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 мая 2021 7:31

В Башкирии родителям разрешат посещать выпускные в детсадах и начальных классах школ

Предложение одобрил глава республики Радий Хабиров
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (5)Комментарии (5)
Родителям разрешат посещать выпускные своих детей в дошкольных учреждениях

Родителям разрешат посещать выпускные своих детей в дошкольных учреждениях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии родителям разрешат посещать выпускные мероприятия своих детей в детсадах и начальных классах школ. Ранее они не могли этого сделать из-за коронавирусных ограничений. Предложение внести послабление одобрил глава республики Радий Хабиров во время оперативного совещания в местном правительстве 11 мая. В ближайшее время данное решение будет оформлено в антиковидном указе.

Условием посещения выпускных станет наличие у взрослого прививки от COVID-19 (как минимум, первого компонента вакцины) или высокого титра антител. На этом требовании настоял министр здравоохранения региона Максим Забелин.