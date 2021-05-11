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Общество11 мая 2021 7:23

Семья из Башкирии, в которой ребенок выпил марганцовку, наконец едет на лечение в Израиль

Ранее неравнодушные люди собрали более 7 млн рублей на операцию для малыша
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Радостные новости пришли от семьи годовалого Арслана Янышева из Башкирии, который нечаянно выпил марганцовку. Наконец, родители получили разрешение и скоро едут в Израиль, где малышу будут делать операцию.

- Мы очень долго ждали этого момента. Сегодня нам дали разрешение на въезд в Израиль, - рассказали родные Арслана в группе поддержки в соцсетях.

Напомним, эта печальная история произошла в прошлом году, когда пятимесячный мальчик нечаянно выпил марганцовку. Его мама в темноте перепутала пузырьки с лекарством и марганцовкой, которые стояли рядом на тумбочке. У малыша образовался ожог слизистой рта и гортани, пришлось делать операцию и устанавливать трахеостому, чтобы ребенок мог дышать. Позже с помощью неравнодушных людей удалось собрать 7 млн рублей на операцию в Израиле, но вылет постоянно откладывали из-за эпидемии коронавируса.