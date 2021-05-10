В уфимской мэрии прокомментировали ситуацию с ветераном ВОВ, которого якобы позабыли на параде

Фото: пресс-служба главы РБ

Накануне в Башкирии горячо обсуждалась новость о ветеране Великой Отечественной Войны, которого якобы позабыли и оставили без помощи во время парада в честь 9 мая. Журналисты Ufa1 заметили, как одинокий ветеран в инвалидной коляске сидит под трибуной, хотя все высокопоставленные лица республики наблюдали за парадом именно с трибун. Многих горожан возмутило такое наплевательское отношение к ветерану, но все оказалось не так однозначно.

Ситуацию прокомментировал замглавы уфимской городской администрации Алексей Дербеко. Он подчеркнул, что ситуация была истолкована совершенно неправильно.

- Это была трибуна общая, откуда все смотрели. Этот ветеран был на коляске в первом ряду, – заявил Дербеко в комментарии изданию.