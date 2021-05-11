В Башкирию пришел смог от лесных пожаров в соседнем регионе

В соседних регионах вовсю полыхают лесные пожары Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Башкирию пришел смог от лесных пожаров в Челябинской области – сейчас там горит более 150 тысяч гектаров леса. Запах гари насторожил многих жителей Белорецкого района. Сообщения в МЧС о задымленности поступали из Серменевского, Тирлянского, Сосновского и Шигаевского сельсоветов, а также из самого Белорецка. Дым дошел даже в деревне Кулукасово Абзелиловского района и в деревне Махмутово Учалинского района.

Как сообщили в МЧС Башкирии, районное управление лесничествами с воздуха проверило все окрестности. К счастью, возгораний в лесах обнаружено не было.

- Предположительно, смог образовался из-за переноса воздушными массами частиц дыма и гари с мест пожаров в соседних регионах, - добавили в пресс-службе экстренного ведомства.

Местных жителей попросили соблюдать спокойствие, а при сильном запахе дыма носить марлевую смоченную повязку, пить как можно больше чистой воды и зеленого чая и чаще принимать прохладный душ. Дома нужно проводить регулярную влажную уборку, а окна по возможности держать закрытыми.