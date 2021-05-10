Власти Башкирии решили узаконить популярные туристические маршруты

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Власти Башкирии собираются внести поправки в республиканский закон «О туристской деятельности» и узаконить самые популярные туристические маршруты в регионе. Об этом заявил спикер Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев. Такая необходимость возникла после недавнего скандала, связанной с вырубкой леса на Инзерских зубчатках. Отмечается, что предприниматель занимался заготовкой древесины на законных основаниях, но вот в глазах общественности вырубка леса выглядела как настоящее варварство и преступление против природы.

- В нашей республике много красивых мест, излюбленных туристами. Большинство из них образованы стихийно и не имеют никакого специального статуса, который гарантировал бы их сохранность. Если туристские маршруты получат правовое оформление, подобные ситуации (как в случае с Инзерскими зубчатками – Ред.) не повторятся, - подчеркнул Константин Толкачев.

При подготовке поправок в закон чиновники опирались на успешный опыт Алтая, Крыма и Краснодарского края, где особенно развит туризм. По мнению депутатов, внесение популярных мест в туристический реестр позволит «избежать конфликтов из-за хозяйственного использования ресурсов территории».