Жарко и солнечно: какой будет погода в первый рабочий день в Башкирии

После работы отправляйтесь на прогулки и пикники в парках - погода располагает Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода продолжает радовать жителей Башкирии. Завтра, в первый рабочий день в республике ожидается настоящая летняя жара +21; +26 градусов. Да и ночью тоже будет тепло, столбики термометров не опустятся ниже +12 градусов. В основном, будет солнечно, лишь изредка небо затянет туча, а вот осадков и вовсе не предвидится. Утихнет и юго-западный ветер со шквалистого до умеренного.

В Уфе синоптики также обещают яркое солнце и тепло до +23. Такая погожая и жаркая погода продержится в республике всю неделю – а к выходным и вовсе будет самая настоящая жара в +30. Так что смело планируйте поездки на природу и долгие прогулки по городу, тем более что жителей Башкирии ожидает короткая рабочая неделя. 13 мая в республике будет отмечаться Ураза-байрам, а в среду рабочий день продлится всего до 17.00.